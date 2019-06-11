С 12 июня изменится порядок выезда детей за пределы России

Пограничная служба ФСБ России рассказала об изменениях порядка подачи заявлений для выезда несовершеннолетних за границу. Нововведения вступят в силу с 12 июня.

В ведомстве уточнили, что теперь пограничные службы не будут принимают заявления о несогласии покинуть территорию РФ несовершеннолетними гражданами.

Заявление о несогласии на выезд ребенка за границу нужно будет подавать не в погранслужбу ФСБ, а в территориальные органы МВД, которые занимаются вопросами миграции.

Заявителям, постоянно проживающим за пределами РФ, при подаче заявления необходимо обращаться в дипломатическое представительство или консульство России по месту жительства.

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