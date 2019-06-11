В Кремле назвали лауреатов госпремии 2018

Брифинг Госпремии. Фото: kremlin.ru
Брифинг Госпремии. Фото: kremlin.ru

В Москве назвали имена лауреатов Государственной премии России 2018 года, которая вручается людям, добившимся выдающихся результатов в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности. Весь список лауреатов опубликован на сайте Кремля.

Для ознакомления с лауреатами, помощник президента Андрей Фурсенко провел для журналистов специальный брифинг.

Напомним, что прошлом году размер премии составлял 5 млн руб. Традиционно церемония вручения государственных премий проходит 12 июня, в День России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в России появилась театральная премия для детей «от Безрукова». Претендовать на участие в конкурсе смогут профессиональные театры, в репертуаре которых есть постановки, нацеленные на детей или подростков.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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