В Кремле назвали лауреатов госпремии 2018

В Москве назвали имена лауреатов Государственной премии России 2018 года, которая вручается людям, добившимся выдающихся результатов в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности. Весь список лауреатов опубликован на сайте Кремля.

Для ознакомления с лауреатами, помощник президента Андрей Фурсенко провел для журналистов специальный брифинг.

Напомним, что прошлом году размер премии составлял 5 млн руб. Традиционно церемония вручения государственных премий проходит 12 июня, в День России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в России появилась театральная премия для детей «от Безрукова». Претендовать на участие в конкурсе смогут профессиональные театры, в репертуаре которых есть постановки, нацеленные на детей или подростков.