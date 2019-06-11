Николай Дроздов больше не будет вести «В мире животных»

Он ушел из передачи еще полгода назад.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Слова зоолога и телеведущего передает издание «Комсомольская правда».

Николай Дроздов рассказал, что ушел из программы, несмотря на то, что его просили остаться. Сейчас по телевизору показывают повторы выпусков и, как уверяет телеведущий, он не против.

«Мне последнее время ничего за это не платили»,

— заявил Дроздов, отметив, что такую общественную нагрузку ему не потянуть больше. Зоолог объяснил, что не планируют бросать преподавательскую деятельность в МГУ – это его «любимое занятие».

Напоминаем, что впервые «В мире животных» вышла в 1988 году. Николай Дроздов стал одним из самых запоминающихся ведущих программы. Он рассказывал зрителям о зоологии и исследования в этой сфере.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ведущий “Эха Москвы” извинился перед фанатами “Зенита” и покидает передачу “Футбольный клуб”.