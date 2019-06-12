Столичный медик призвал не есть мороженое в жару

С ледяными напитками тоже стоит обходиться аккуратнее. Фото: pixabay.com

С ледяными напитками тоже стоит обходиться аккуратнее. Фото: pixabay.com

Тяжельников считает, что перепад температур приводит к стрессу для организма.

Мороженое вызывает стресс у организма, напомнил Андрей Тяжельников, специалист по первой помощи департамента здравоохранения Москвы для АГН “Москва” 12 июня.

Охлаждение дыхательных путей может привести к острым болезням органов дыхания. Перепад температур только усугубляет ситуацию.

Медик считает, что мороженое стоит есть чуть подтаявшим и медленно. Это относится и к напиткам: не стоит сразу “вливать” в себя ледяные жидкости. Он призвал выбрать воду — чистую, с лимоном или ягодами — а также морсы и чай.

Аномальная жара в Санкт-Петербурге пока что закончилась — но в Петербурге по-прежнему солнечно. Сегодня в городе 17 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb подробно рассказала, как выбрать мороженое: состав должен быть коротким, а чем желтее мороженое — тем лучше.