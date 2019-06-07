Лето, солнце, жара: гид по выбору мороженого

В Петербурге уже стоит 30-градусный зной, а впереди ещё целое лето. Спрос на мороженое взлетел в разы, и чтобы действительно наслаждаться охлаждающим лакомством раз от раза, нужно знать, как его правильно выбирать — правила простые.

Есть два вида — отличие в природе жира

Мороженое может быть изготовленным по ГОСТу, то есть не меньше чем на 40% состоять из молока или сливок. Или может быть не «ГОСТовским», то есть содержать растительные жиры, пальмовое масло в том числе – такой продукт считается не мороженым, а молокосодержащим продуктом.

В состав вкусного, правильного и в меру полезного мороженого входят, кроме сливок и молока, сливочное масло, яйца и натуральные стабилизаторы и загустители, сахар. Чем больше добавок – от ароматических до вкусовых – тем больше от продукта вреда.

Советы по выбору мороженого

Хорошее мороженое должно иметь нормальную форму, поскольку помятое или неправильно хранилось, или срок его годности близится к концу. Если мороженое обильно покрыто кристалликами льда – его замораживали повторно и, возможно, не один раз, вкус такого продукта как минимум испорчен.

Чем желтее мороженое, тем больше его жирность. От 12 до 20% жирности – это пломбир, 8 — 11,5% – сливочное мороженое, до 7,5% – молочное. Цвет мороженого в любом случае должен быть однородным. Шоколадная глазурь, если есть, должна быть равномерной и не иметь белого налета.

Лучше брать мороженое, которое изготовлено недавно. Ведь далеко не факт, что за свою долгую жизнь продукт хранился в идеальных условиях.

Лучше всего проверить купленное мороженое получится дома — нужно просто дать ему растаять. «ГОСТовский» десерт тает около 15 минут и оставляет после себя равномерную белую массу, похожую на кашицу. Чем быстрее и «страннее» тает продукт, тем он некачественнее.

Раскладка по маркам

Роскачество в мае 2018 года исследовало 34 пломбира самых популярных торговых марок. Лучшими по результатам всех экспертиз тогда стали «Русский Холод», «Вологодский пломбир», «Эскимос» – они даже опережали стандарты качества. Также неплохим эксперты назвали мороженое марок «Купино», «Русский холод. СССР», SPAR, “Настоящий пломбир», «Вкус Детства», «Фабрика Грёз», «Айсберри», «Чистая Линия». Внизу рейтинга Роскачестсва – «Бодрая Корова», «Артек» и «Белое золото».

Высокая цена— не всегда гарант качества

Примечательно, что дорого – не значит качественно и вкусно. Так специалисты Роскачества отмечали, что самый дорогой пломбир из исследованных, «Чистая линия», стоил 72 рубля за 100 грамм, а в рейтинге набрал 4,4 балла. Самое дешевое же мороженое, «Русский Холод. СССР», стоило тогда 23 рубля за 100 грамм, а его рейтинг составил 5,1 балл. Получается, что цена – далеко не самое главное на что стоит обращать внимание при выборе мороженого. Высокая не гарантирует свободу от пальмового масла, а низкая — не значит, что мороженое насыщенно вредными добавками.

Что в итоге

При выборе мороженого прежде всего стоит читать состав. Чем он короче, тем лучше. В десерте должно быть не меньше 40% молочного жира, яйца, сахар, натуральные стабилизаторы, загустители и ароматизаторы — это говорит о качестве. Чем выше жирность мороженого, тем оно желтее. А вот такие модные виды мороженого как сорбеты и щербеты, фруктовый лед как правило содержат в себе больше всего химии. Помятое или давно изготовленное мороженое не стоит брать. То есть простота — это главное правило при выборе хорошего мороженого.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге можно купить мороженое «Вкус Зенита» трех видов.