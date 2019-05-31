В Петербурге можно купить мороженое «Вкус Зенита»

Мороженое
Мороженое "Зенита" выпустят трех видов. Фото: ФК "Зенит"

Десерт раскрасят в фирменные цвета футбольного клуба.

Об этом стало известно сегодня, 31 мая. Цветной пломбир будет выпускать компания «Чистая линия». Мороженое начнут продавать первого июня, но утверждается, что его уже можно приобрести в некоторых магазинах – не уточняется, о каких идет речь.

В пресс-службе «сине-бело-голубых» рассказывают, что десерт получил название «Вкус Зенита». Производитель уверяет, что мороженое не только вкусное, но и полезное – в нем нет примесей и консервантов.

Петербуржцам и всем болельщикам «Зенита» предлагают купить десерт трех видов: рожок, трубочка и классический вафельный стаканчик.

«Со вкусом футболистов»,

— шутят пользователи по поводу названия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ФК “Зенит” упразднили должность президента клуба. Александр Медведев теперь является генеральным директором, так как считает, что в стране должен быть только один президент.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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