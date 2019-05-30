В ФК “Зенит” упразднили должность президента клуба

Генеральный директор “Зенита” отметил, что в стране должен быть один президент. Фото: https://fc-zenit.ru/club/leads/medvedev/

Генеральный директор “Зенита” отметил, что в стране должен быть один президент. Фото: https://fc-zenit.ru/club/leads/medvedev/

Теперь должность президента будет переименована в “генеральный директор”.

Должность упразднили, но полномочия Александра Медведева остались прежними. Об этом пишет ТАСС. Должность “президент” заменили на “генеральный директор” и, по словам Медведева, это верное решение и пример для всех остальных футбольных клубов.

Генеральный директор “Зенита” отметил, что в стране должен быть один президент, а звание “директор” еще с советских времён было почетным. Так, в пример, Медведев, привел фильм “Директор”, снятый по биографии директора автомобильного завода Ивана Лихачева.

Не стоит вводить громкие название, если команда не показывает ни спортивных, ни финансовых успехов, добавил Медведев. Также теперь генеральный директор клуба добавил, что название должности не имеет значение в целом, главное профессионально заниматься совей работой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент «Зенита» заверил, что Денисов точно не вернется в клуб.