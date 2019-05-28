Президент «Зенита» заверил, что Денисов точно не вернется в клуб

Фото: fc-zenit.ru
Фото: fc-zenit.ru

Его кандидатуру не рассматривают от слова «вообще».

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем рассказал президент петербургского футбольного клуба Александр Медведев. Он отметил, что болельщики не увидят Игоря Денисова в составе «Зенита», так как его кандидатура даже не рассматривается. О Анюкове и Жиркове он пока не стал давать каких-то конкретных комментариев – Медведев объяснил, что скоро все тайное станет явным.

«Мы все объявим, если будет решение. Понимаю, что вам интересен процесс. Но нам интересен результат»,

– сказал Медведев.

Напоминаем, что Денисов играл за «Зенит» на протяжении 12 лет – с 2001 по 2013 год. После он ушел в «Анжи», который спустя пару месяцев сменил на «Динамо». В 2016 году футболист заключил контракт с «Локомотивом», который вот-вот расторгли. Каковы дальнейшие планы Денисова – непонятно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Семак рассказал, что Иванович и Жирков останутся в «Зените».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
александр медведев зенит игорь денисов
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