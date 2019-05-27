Семак рассказал, что Иванович и Жирков останутся в «Зените»

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Фото: "Зенит"

Главный тренер при этом не знает, будет ли продлен контракт с Александром Анюковым.

О кадровых планах клуба стало известно во время пресс-конференции после матча с «Енисеем». Всех интересовало, какие футболисты остаются, а с какими «Зенит» планирует попрощаться. Семак заверил, что болельщики еще увидят на поле сербского защитника Бранислава Ивановича, Юрия Жиркова и Михаила Кержакова. Все зависит теперь от них – согласятся ли они продлить контракт или решат уйти в другие клубы. При этом главный тренер не спешит рассказывать, какова дальнейшая судьба Александра Анюкова, которого принято считать суперветераном «Зенита». На данный момент игроку уже 36 лет – многие футболисты в таком возрасте уходят работать тренерами или находят себя в другом деле.

Семак заверил, что все решится в ближайшее время – остается лишь ждать официальной информации от клуба.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стали известны соперники «Зенита» на июньском сборе в Австрии.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
зенит сергей семак
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