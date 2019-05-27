Стали известны соперники «Зенита» на июньском сборе в Австрии

Петербургский футбольный клуб «Зенит» на июньском сборе в Зальфедене проведет серию товарищеских матчей с австрийским «Ваккером» и болгарским «Левски».

Об этом сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых». «Зенитовцы» закончат свой отдых 14 июня, а уже 18-го команда прилетит на сбор в Австрии.

Отмечается, что 21-го числа «сине-бело-голубые» сыграет товарищеский матч с «Ваккером», 25-го с «Левски».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что «Зенит» разгромил «Енисей» в последнем матче РПЛ. Матч состоялся сегодня, 26 мая, на «Газпром Арене» и завершился со счетом 4:1. «Енисей» успел забить единственный ответный матч за пять минут до окончания матча.

“Зенит” отметил победу над “Енисеем” и заключительный матч сезона 2018/2019 РПЛ, в котором они стали победителями, прогулкой на корабле Пальмира по Петербургу.