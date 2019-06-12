Ушел из жизни петербургский журналист Андрей Петров

Андрей Петров. Фото: spbsj.ru
Андрей Петров. Фото: spbsj.ru

Скончался член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти Андрей Петров.

Об уходе из жизни Петрова сообщили в пресс-службе регионального журналистского Союза. Сообщается, что мужчина скончался 12 июня. В Северной столице Петров ранее трудился на такие издания, как местный филиал ИТАР-ТАСС, «Смена», «Невское время» и «Санкт-Петербургские ведомости». Помимо этого, он занимал некоторое время должность заместителя главреда издания «Комсомольской правды» в городе на Неве.

Известно, что в 2015 году маститый журналист перебрался на пмж в столицу России. И уже в Москве осуществлял журналистскую деятельность на посту шеф-редактора «Русская планета» и редактора «Парламентской газеты».

Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области пока не предоставил информации о том, где и когда состоится церемония прощания с Андреем Петровым.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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