В День России двоих взорвавших банкомат в Сертолово налетчиков объявили в розыск

После неудачной попытки подрыва банкомата, двое злоумышленников прыгнули в «Жигули» и умчались в закат.

Теперь двое подрывников-налетчиков объявлены в розыск. Известно, что 12 июня около 4 часов утра они совершили попытку взрыва банковского автомата «Сбербанк» во Всеволожском районе Ленинградской области. Они организовали налет, предварительно одев балаклавы и пополнив запасы газа – именно им злоумышленники пытались осуществить взрыв.

После неудач двое молодых людей скрылись на ВАЗ-е темно-зеленого цвета. Несмотря на то, что банкомат имел повреждения, денежные средства в руки злоумышленников не попали. Полиция также отмечает, что граждане-подрывники остались ни с чем и теперь объявлены в федеральный розыск.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.