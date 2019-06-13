Гендиректор ФК «Зенит» проведем беседу с Луневым о конфликте во Внуково

Лунев не вышел на поле в игре против Кипра. Фото: "Зенит"

Лунев не вышел на поле в игре против Кипра. Фото: "Зенит"

Медведев хочет разобраться в инциденте прежде чем применять какие-либо санкции.

Об этом генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев рассказал ТАСС. Он уточнил, что хочет обсудить все с Андреем Луневым, чтобы понять, как все произошло и стоит ли наказывать футболиста за случившееся.

Напоминаем, что на игрока был составлен протокол об административном нарушении за мелкое хулиганство. Его обвинили в нарушении общественного порядка во Внуково, так как он конфликтовал с представителем авиакомпании «Россия».

К слову, Лунев уже принес свои извинения не только перевозчику, но и всем, кому доставил неудобства из-за своего поведения.

«Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений»,

— отметил он.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Зенит” рассказал о конфликте Лунева с сотрудником “России”. Футболист должен будет заплатить штраф – 1000 рублей.