Uber испытает доставку еды из McDonalds дроном: как это будет

Пока что аппараты не станут сажать у дверей домов. Фото: pixabay.com

Пока что аппараты не станут сажать у дверей домов. Фото: pixabay.com

В компании надеются, что смогут сажать аппараты на крыши своих машин.

Этим летом в Калифорнии пройдут испытания доставки еды с помощью дронов, сообщает The Sun 14 июня. Компания Uber работала над проектом вместе с Mcdonalds, эксперты из обеих компаний разрабатывали упаковку, которая сохранит бургер горячим, а мороженое холодным.

Дроны полетят со скоростью 70 миль/час (около 110 км/ч), но у дверей заказчиков их пока не будут сажать. Аппарат прилетит в ресторан, где его загрузят, затем он отправится в точку сброса, где его встретит курьер. В компании надеются, что в будущем им удастся обеспечить посадку дронов на машины Uber.

Стоимость доставки в Сан-Диего составит $8,5 – около 500 рублей. Пока что проект даже не вступил в “пилотную” стадию — так что неясно, как скоро можно ждать его распространения в Европе и в конечном счете в РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что дрон доставил почку для трансплантации.