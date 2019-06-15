Беглов: Карповку почистят, а на набережной разобьют огород

У стадиона на Крестовском обустроят зону отдыха для пешеходов.

Беглов рассказал в ходе проверки Петроградского района Санкт-Петербурга, что на ремонт 255 исторических зданий в Петербурге уйдет около 10 млрд рублей. По словам врио губернатора Петербурга, значительная часть этой суммы получат через туристический сбор.

Напротив Ботанического сада на берегу Карповки начали строить зону активности с аптекарским огородом, дорожками для велосипедистов и детской зоной, передают в Смольном. Первый этап благоустройства завершат до 20 августа. Саму реку почистят: 18 хозяйственных выпусков переключат на фильтрацию — а это около 2 тысяч м3 в день.

Беглов рассказал, что у стадиона “Газпром-Арена” обустроят пешеходную зону со спортплощадками и детскими зонами. Между Биржевым и Тучковом мостами появится арт-парк.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов обсудил с жителями Петроградской стороны благоустройство.