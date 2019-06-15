Беглов обсудил с жителями благоустройство Петроградского района

За 2 года в Петербурге приведут в порядок 46 детских площадок. Фото: gov.spb.ru

За 2 года в Петербурге приведут в порядок 46 детских площадок. Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге 2 тысячи зданий защитят от образования наледи зимой.

Александр Беглов в ходе визита на Петроградскую сторону встретился с местными жителями и обсудил с ними вопросы благоустройства и капремонта в субботу 15 июня. Врио губернатора пообещал, что часть зданий переоборудуют таким образом, чтобы на них не появлялась наледь и сосульки зимой.

Беглов потребовал завершить реконструкцию детской площадки в сквере на Толстого до 20 августа. Всего в Петербурге планируется благоустроить 46 детских площадок.

В Смольном обещают провести инветаризацию переходов у школ и детских садов. На пересечении Каменноостровского и Рентгена поставят светофор, а дом 4 на Рентгена включили в программу капремонта.

Беглов встретился с жителями на киностудии “Ленфильм”. Правительство Петербурга получило 290 млн рублей на расселение аварийных домов в 2019 году. Врио пообещал жителям что здания на Петроградской стороне защитят от образования наледи в зимнее время: всего в Петербурге технологию “холодный чердак” получат 2 тысячи зданий.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что детский сад получат помещения заброшенной фабрики.