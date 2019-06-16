Подростка застрелили на похоронах во время съемки видео для TikTok

Погибший снимал свою семью, у одного из них оказался пистолет. Фото: https://pixabay.com
Погибший снимал свою семью, у одного из них оказался пистолет. Фото: https://pixabay.com

Инцидент произошел на глазах у семьи погибшего.

Происшествие случилось в Индии во время похорон, сообщают “Известия” со ссылкой на International Business Times India.

Молодой человек 17 лет снимал видео для приложения TikTok. На похоронах также находились и члены семьи несовершеннолетнего. Погибший снимал свою семью, у одного из них оказался пистолет. Родственник начал позировать с оружием и случайно спустил курок.

Очевидцы происшествия подбежали к молодому человеку, чтобы ему помочь и задержать стрелявшего. Однако родственники пригрозили оружием и поспешили скрыться с места происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кудрово от взрыва в жилом доме выбило стёкла.

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