В Кудрово от взрыва в жилом доме выбило стёкла

О пострадавших не сообщается. Фото: https://vk.com/kudrovolife

О пострадавших не сообщается. Фото: https://vk.com/kudrovolife

Квартира, в которой предположительно произошел взрыв, расположена на Областной улице.

О происшествии сообщили местные жители в группе “Жизнь в Кудрово” в социальной сети “ВКонтакте”. Очевидцы происшествия рассказали, что в жилой квартире произошел взрыв, от которого выбило стекло.

“Областная 1. Взрыв, аж выбило окна. Берегите себя”, — написали в соцсети.

По уточненной информации, сотрудники МЧС сообщили, что в жилой квартире взорвалась пиротехника. Возгорания не было, а окна были выбиты ударной волной.

Также местные жители написали, что на место происшествия прибыли три единицы пожарной техники и сотрудники скорой помощи.

Пока о пострадавших не сообщается.

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