На Загородном проспекте ночью двое неизвестных пырнули ножом в грудь юношу

Молодой человек был госпитализирован в тяжёлом состоянии в больницу.

О происшествии сообщили очевидцы события сотрудникам полиции. Однако, когда правоохранительные органы приехали на место происшествия, предполагаемые преступники уже скрылись. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предварительно известно, что инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 июня возле дома 32 по Загородному проспекту в Центральном районе Петербурга. Известно, что злоумышленников было двое, им приблизительно было по 40 лет.

Пострадавшему молодому человеку исполнилось 18 лет пару дней назад. Он был доставлен в больницу. Полиция начала розыск злоумышленников. Один был в серой куртке и синих джинсах. Второй — в синих спортивных штанах и синей олимпийке.

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