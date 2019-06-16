Ранее судимого жителя Петербурга подозревают в развращении 6-летнего мальчика

Известно, что 8 лет назад подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Фото: https://pixabay.com
Известно, что 8 лет назад подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Фото: https://pixabay.com

Ребёнок приходится подозреваемому сыном.

На сегодняшний день сотрудники правоохранительных органов начали поиск предполагаемого злоумышленника, сообщает “Регион Online”. О происшествии стало известно после обращения матери пострадавшего несовершеннолетнего ребёнка. Женщина написала заявление в полицию, в котором рассказала, что ее бывший сожитель развращал их шестилетнего сына.

Делал он это, когда мальчик приходил навещать отца в квартиру, расположенную на Кондратьевском проспекте в Калининском районе Петербурга.

Сейчас правоохранители разыскивают ранее судимого 41-летнего подозреваемого. Также известно, что 8 лет назад подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Но тогда дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экскаватор насмерть задавил пожилую женщину у Ржевки.

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