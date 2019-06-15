Экскаватор насмерть задавил пожилую женщину у Ржевки

Авария произошла вне зоны пешеходного перехода днем в субботу.

В Санкт-Петербурге под колесами служебной техники погибла пожилая женщина, сообщили в управлении ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 15 июня. Экскаватор-погрузчик наехал на пешехода вне зоны перехода в субботу днем на Ржевской площади.

Авария произошла в Красногвардейском районе Петербурга примерно в 15:25. Инспекторы ГИБДД по Петербургу и ЛО проводят проверку по факту гибели. Установлено, что женщине было 86 лет.

Максимальная скорость у экскаваторов-погрузчиков, по данным в сети, невелика — около 40 км/ч, но масса может составлять около 8 т. Очевидцы передают, что ДТП произошло в месте, где сейчас прокладывают трамвайные пути для «Чижика»

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге такси сбило женщину, перебегавшую дорогу — пешеход попала в Мариинскую больницу в крайне тяжелом состоянии.