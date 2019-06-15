Женщина, попавшая под такси, находится в крайне тяжелом состоянии

После ДТП на Воскресенской набережной Петербурга пострадавшую отвезли в Мариинскую больницу.

В центре Санкт-Петербурга сбили женщину, перебегавшую дорогу по пешеходному переходу, сообщает отдел ГИБДД по Центральном району Санкт-Петербурга 15 июня. Очевидцы сообщили, что женщину хотела пересечь проезжую часть на “красный свет”.

ДТП произошло на Воскресенской набережной Санкт-Петербурга в ночь на субботу. Судя по фотографиям с места аварии, на женщину наехал автомобиль такси “Везет”. Пострадавшую доставили в Мариинскую больницу в крайне тяжелом состоянии, передают в управлении ГИБДД Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге каждый день происходит примерно 200-500 ДТП, но число пострадавших, как правило, составляет около 10-20 человек. В четверг 13 июня, к примеру, в Петербурге произошло 346 ДТП и пострадало семь человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Сертолово грузовик протаранил автобусную остановку.