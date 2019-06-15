Фура протаранила автобусную остановку в Сертолово

Одной из причин ДТП стал скользкий асфальт. Фото: https://vk.com/spb_today
Одной из причин ДТП стал скользкий асфальт. Фото: https://vk.com/spb_today

Один из ожидавших на остановке пешеходов получил легкие травмы.

Утром в субботу в Сертолово грузовой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, где местные жители ждали автобуса, сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 15 июня. Пострадал лишь один пешеход, его травмы оценили как легкие.

Инспекторы ГИБДД сообщают, что грузовик на дороге Парголово — Огоньки задел маршрутку №555 и выехал на пешеходную зону.

В Ленинградской области сегодня прошел дождь (и возможно пойдет снова). Асфальт скользкий: очевидцы в социальных сетях указывают на это как на еще одну причину ДТП.

В Ленобласти происходит гораздо меньше ДТП, чем в Санкт-Петербурге: к примеру, в четверг 13 июня в регионе зарегистрировали 75 аварий против 346 в Северной столице, по данным ГИБДД Санкт-Петербурга и ЛО.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Пушкине иномарка въехала в супермаркет.

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