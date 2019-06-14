Иномарка на скорости въехала в продуктовый магазин в Пушкине

По предварительной версии, пострадала девочка 14 лет. Фото: https://vk.com/spb_today
По предварительной версии, пострадала девочка 14 лет. Фото: https://vk.com/spb_today

О происшествии сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В Сети также разместили фотографии с места происшествия, о котором видно, что иномарка полностью въехала в магазин, раз0бив предварительно панорамное стекло. Вероятно, скорость машины была такой высокая, потому что водитель задел и кассовую стойку.

Фото: https://vk.com/spb_today

Происшествие случилось в Пушкине. О пострадавших пока не сообщается. Как такое могло случиться, пока не сообщается. Также очевидцы пишут, что водитель по первым признакам трезвый. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красногвардейском районе Range Rover сбил выходящую из трамвая девушку.

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