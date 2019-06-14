В Красногвардейском районе Range Rover сбил выходящую из трамвая девушку

На Среднеохтинском проспекте начала образовывать после ДТП пробка. Фото: https://vk.com/spb_today

На Среднеохтинском проспекте начала образовывать после ДТП пробка. Фото: https://vk.com/spb_today

О происшествии сообщают очевидцы события.

На данный момент состояние девушки не уточняется. Известно, что дорожно-транспортная авария в одном из районов Петербурга произошла около 20:00.

Девушка пыталась покинуть общественный транспорт, а водитель иномарки решил не сбавлять скорость.

Известно, что на Среднеохтинском проспекте начала образовывать после ДТП пробка.

«Пробка на Среднеохтинском. Range Rover сбил выходящую девушку из трамвая», — пишут в соцсети. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под Гатчиной иномарка насмерть сбила пешехода.