Под Гатчиной иномарка насмерть сбила пешехода

Дорожно-транспортная авария с летальным исходом произошла на 66-м километре автодороги.

В начале о происшествии сообщали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». Со слов очевидцев, ДТП произошло на участке между Вырицей и Куровицами. По уточненной информации от регионального управления ГИБДД стало известно, что около 16:30 на 66-м километре автодороги Кемполово — Выра — Тосно — Шапки 19-летний водитель Chevrolet вне зоны пешеходного перехода наехал на мужчину на вид 40 лет. Об этом сообщает телеканал «78».

Дорожная авария унесла жизнь пешехода. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, личность погибшего устанавливается.

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