Трактор в Петроградском районе забыл, что бывает односторонне движение и врезался в Volkswagen

Техника ковшом помяла иномарку на пересечении улиц.

О происшествии сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» сегодня. Техника двигалась по проезжей части с односторонним движением и в результате не поделила проезжую часть с легковым автомобилем.

Дорожно-транспортная авария произошла на пересечении Малого проспекта Петроградской стороны и Мончегорской улицы. «Трактор двигался против «шерсти», а водитель Поло поворачивая не смотрел в другую сторону и не мог ожидать такой подставы»,- пишут свидетели ДТП.

О пострадавших не сообщается. Повреждения получила иномарка.

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