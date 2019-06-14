На КАД «Солярис» въехал в «Газель»

На место происшествия прибыла реанимация.

Инцидент случился сегодня, 14 июня, на кольцевой автомобильной дороге возле съезда на проспект Косыгина в Санкт-Петербурге. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По предварительным данным, водитель «Соляриса» не смог справиться с управлением автомобиля в результате чего машина въехала в «Газель». Пока никаких официальных данных не поступало, так что неизвестная точная причина авария, а также нет данных о пострадавших. Возможно, кто-то все-таки получит травмы, раз приехала карета реанимации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пожилой мужчина получил по лицу на Светлановском и задел на Mitsubishi семь машин. Водитель японского автомобиля, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, утверждают свидетели. Виновника аварий уже установили и отправили в больницу для медосвидетельствования.