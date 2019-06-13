Пожилой мужчина получил по лицу на Светлановском и задел на Mitsubishi семь машин

Мужчину ударил водитель машины, которую он задел. Фото: скриншот видео
Мужчину ударил водитель машины, которую он задел. Фото: скриншот видео

Петербуржца задержала полиция — сейчас его отправили в клинику для медосвидетельствования.

Пожилой мужчина за рулем Mitsubishi врезался в ехавший впереди автомобиль на Светлановском проспекте Санкт-Петербурга. Виновник хотел уехать, но второй водитель заблокировал ему дорогу. Тогда Mitsubishi поехало прямо на мужчину, державшего машину за капот, сообщают очевидцы в социальной сети.

Видео: https://vk.com/spb_today

Водитель японского автомобиля, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, утверждают свидетели. Конфликт двух мужчин в итоге привел к драке на тротуаре, которая попала на видео (разместить его у Gazeta.sPb нет возможно — на видео содержится ненормативная лексика). Пожилой мужчина встал с тротуара после удара, сел в автомобиль и уехал.

Позже стало известно, что злополучный Mitsubishi задел еще несколько машин по дороге, пока его не задержала полиция. Полицейские сообщили, что всего пострадало семь автомобилей, передают очевидцы. Сейчас виновника аварий отправили в больницу для медосвидетельствования.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что с КАД вытаскивали пострадавших в ДТП с помощью вертолета.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
авто видео драка дтп калининский район пьяный водитель светлановский проспект
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Совершаева призвала к участию в кадровом конкурсе Смольного
Пожар в Измайловском Кремле потушили
Беглов выразил соболезнования родным Александра Пальмина
Пожилой мужчина получил по лицу на Светлановском и задел на Mitsubishi семь машин
США обсудят нападение Ирана на танкеры на Совбезе ООН
У “Уральских авиалиний” снова проблемы — сегодня с рейсом в Тбилиси
В Смольном хотят, чтобы женщины были здоровы и больше работали
Беглов подписал несколько новых законов