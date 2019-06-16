“Амстердамский Хармс” посетит Петербург

Петербуржцы смогут встретиться с писателем и увидеть его работы. Фото: https://ru.wikipedia.org

Петербуржцы смогут встретиться с писателем и увидеть его работы. Фото: https://ru.wikipedia.org

Известный нидерландский писатель Тоон Теллеген приедет в Северную столицу на несколько дней.

С 20 по 22 июня в Петербурге с визитом будет автор книг для детей и взрослых Тоон Теллеген. В Петербурге его называют “амстердамским Хармсом”. О визите сообщает издательство “Поляндрия”.

Петербуржцы смогут встретиться с писателем и увидеть его работы. Так, с 19 по 23 июня в оранжерее Таврического сада будет открыта выставка иллюстраций к произведениям писателя.

20 июня в 16:00 пройдет встреча с читателями в Голландском институте. Вход на мероприятие свободный. Также для знакомства с творчеством писателя можно будет 21 июня в 20:00 посмотреть спектакль “Неслучайный попутчик” по повести “Поезд из Павловска в Оостфорне” и рассказам Тоона Теллегена.

А 22 июня в 11:30 состоится спектакль-чтение книг Теллегена в оранжерее Таврического сада. Вход – по билету в оранжерею.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Буквоед” запускает встречи с писателями.