«Зенит» хочет купить защитника «Наполи»

Сейчас футбольные клубы ведут переговоры.

Об этом стало известно сегодня, 16 июня. Новостью поделился Tuttosport. Издание уверяет, что петербургский «Зенит» – не единственный клуб, который претендует на португальца Мариу Руя. За него также борется «Шальке» из Германии.

Уточняется, что «сине-бело-голубым» новый игрок может обойтись в 12 миллионов евро. Мариу Руй будет играть за «Наполи» до конца июня 2022 года.

Напоминаем, что в «Наполи» футболист пришел в 2017 году. В прошлом сезоне он участвовал в 31 матче, в рамках которых смог забить один гол. С 2018 года он также выступает за сборную Португалии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полузащитник “Оренбурга” Сутормин может совершить полноценный трансфер в “Зенит”. В минувшем сезоне молодой спортсмен стал открытием, поскольку, в 31 матче за “Оренбург” он забил девять голов и отдал две результативные передачи. А вот Лодыгин, напротив, собирается уходить от «сине-бело-голубых».