Полузащитник “Оренбурга” Сутормин может совершить полноценный трансфер в “Зенит”

В минувшем сезоне 25-летний Сутормин стал одних из главных открытий.
По предварительной информации полузащитник футбольного клуба “Оренбург” может перейти в петербургскую команду, сообщает “Спорт-Экспресс”.
Также издание уточняет, что интерес к Алексею Сутормину проявляли и другие клубы Российской Премьер-лиги. Правда конкуренцию сине-бело-голубыми они не смогли составить.
Отметим, что в минувшем сезоне молодой спортсмен стал открытием, поскольку, в 31 матче за “Оренбург” он забил девять голов и отдал две результативные передачи.
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