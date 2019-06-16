Полузащитник “Оренбурга” Сутормин может совершить полноценный трансфер в “Зенит”

В 31 матче за “Оренбург” он забил девять голов и отдал две результативные передачи. Фото: vk.com

В 31 матче за “Оренбург” он забил девять голов и отдал две результативные передачи. Фото: vk.com

В минувшем сезоне 25-летний Сутормин стал одних из главных открытий.

По предварительной информации полузащитник футбольного клуба “Оренбург” может перейти в петербургскую команду, сообщает “Спорт-Экспресс”.

Также издание уточняет, что интерес к Алексею Сутормину проявляли и другие клубы Российской Премьер-лиги. Правда конкуренцию сине-бело-голубыми они не смогли составить.

Отметим, что в минувшем сезоне молодой спортсмен стал открытием, поскольку, в 31 матче за “Оренбург” он забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вратарь “Зенита” Юрий Лодыгин рассказал о планах после завершения контракта.