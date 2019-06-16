Поклонники «Ленинграда» испортили газон на стадионе московского «Спартака»

Его пообещали привести в порядок к началу нового сезона.

Концерт состоялся на стадионе «Открытие Арена» еще 14 июня. В это воскресение болельщики «Спартака», которые пришли на объект, обратили внимание на состояние газона – оно далеко от идеального.

Директор «Спартака» Александр Атаманенко поспешил их успокоить – он пообещал, что совсем скоро все исправят и переживать не о чем. Он также

«К моменту проведения концерта поле находилось в самом начале процесса формирования газона и по показателю плотности травяного покрытия существенно отличалось от готового к игре»,

–передает слова Атаманенко пресс-служба клуба.

Напоминаем, что первая игра «Спартак» на московском стадионе запланирована только через месяц.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Стас Барецкий хочет занять место Шнурова в “Ленинграде”. Основатель группы заявил о ее роспуске еще в марте.