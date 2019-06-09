Стас Барецкий хочет занять место Шнурова в “Ленинграде”

Барецкий хочет вернуться к
Барецкий хочет вернуться к "старому" Ленинграду. Фото: https://www.instagram.com/stas_bareckiy

По мнению шоумена, Сергей Шнуров не будет распускать коллектив.

Шоумен Стас Барецкий готов возглавить “Ленинград”, если Сергей Шнуров захочет провести изменения в коллективе, сообщил Барецкий изданию «Собеседник.ру» 9 июня.

Шоумен уверен, что Шнуров просто соберет “Ленинград” заново, но не будет закрывать коллектив. Барецкий заявил, что станет фронтменом, а “Шнур” продолжит руководить группой.

Барецкий выразил желание вернуться к “старому” Ленинграду — с “пьянками”, скандалами и драками.

Сергей Шнуров сообщил в марте, что новый тур группы “Ленинград” станет последним. Барецкий раньше работал с группой с 2005 по 2008 год, а еще выпустил семь сольных альбомов и один — с группой “Елочные игрушки”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Макаревич объяснил, почему “Машина времени” не будет играть на День России.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Стас Барецкий хочет занять место Шнурова в “Ленинграде”
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