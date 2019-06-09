Макаревич объяснил отмену концерта «Машины времени» на День России

Концерт должен пройти 12 июня в центре Москвы. Фото: https://www.instagram.com/mashinavremeniofficial/
Концерт должен пройти 12 июня в центре Москвы. Фото: https://www.instagram.com/mashinavremeniofficial/

По слова музыканта, организаторы произвели перестановки в программе.

В “Машине времени” признали, что решение об отмене концерта группы на День России в центре Москвы отменили сами организаторы. Антон Чернин, пресс-секретарь коллектива, считает, что организаторы боятся, что музыканты скажут что-нибудь “не то” в прямом эфире, о чем сообщил Ura.ru 9 июня, добавив, что выражает личное мнение.

Лидер группы Андрей Макаревич рассказал, что организаторы объяснили ему, что произвели перестановки в программе.

Концерт в центре Москвы пройдет 12 июня, на нем выступят Олег Газманов, Александр Розенбаум, Сергей Лазарев и многие другие.

Макаревич в 2014 году выступил против введения российских войск в Крым. Музыкант известен за многочисленные острые высказывания, вызвавшие много споров среди общественности.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Безруков пожаловался на «страшную» жару в Петербурге.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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