Безруков посчитал «страшной» жару в Петербурге и рассказал об этом подписчикам

Сергей Безруков. Фото: группа ВК
Сергей Безруков. Фото: группа ВК

Актер рассказал, что съемки нового фильма Михалков проходят при «страшной жаре».

Сергей Безруков выложил в своем аккаунте Инстаграм пост, в котором рассказал о погоде в Северной столице.

— И снова Питер. И снова съемки. «Мистер Нокаут». Жара страшная, но держимся, — поделилися своими мыслями с подписчиками артист.

Известно, что Безруков приехал на съемки в Сестрорецк. Фильм под названием «Мистер Нокаут» о российском боксере снимает сын Никиты Михалкова. В кинокартине Безрукову предстоит сыграть тренера. Известно, что в российском прокате на большом экране фильм выйдет уже в 2020 году.

Именно на этих съемках он рассказал о страшной жаре в Санкт-Петербурге. До этого он был на Урале, и погоду там счел прохладной.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вновь открылось кафе «ДоброДомик», где бесплатно кормят пенсионеров.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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