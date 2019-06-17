«Зенит» хочет купить полузащитника «Оренбурга»

Алексей Сутормин. Фото: ФК
Алексей Сутормин. Фото: ФК "Оренбург"

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин вероятно продолжит свою карьеру в петербургском «Зените». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, интерес к Сутормину проявляли и другие футбольные клубы Российской Премьер — лиги, но составить достойную конкуренцию «сине-бело-голубым» не смогли.

В чемпионате 2018-2019 полузащитник «Оренбурга» сыграл в 31 матче, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ФК «Зенит» не будет искать нового вратаря. С вратарской бригадой в футбольном клубе определились на ближайший сезон.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что после ухода Юрия Лодыгина нового вратаря искать не собираются. Новый контракт ему предлагать не намерены.

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