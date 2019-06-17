Артема Дзюбу назвали лучшим игроком «Зенита»

Такого звания футболиста удостоили болельщики клуба.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Голосование проводили в Интернете, его результаты стали известны благодаря пресс-службе «сине-бело-голубых».

Первое место болельщики отдали Артему Дзюбе – он набрал почти 57% голосов. На втором месте оказался Себастьян Дриусси, за которого проголосовали 18,7% человек. Тройку лидеров замкнул Сердар Азмун – он совсем недавно отстал от Дриусси.

Напоминаем, что в прошедшем сезоне Артем Дзюба сыграл в 37 матчах, в рамках которых забил 13 голов и отдал 13 голевых передач. Также в прошлом году он впервые стал чемпионом – «Зенит» победил в РПЛ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Артем Дзюба рассказал о рыбалке с друзьями. Он поделился подробностями своего жизни в Instagram – там он жаловался на плохой улов, а также заявил, что поймал «хахаташечку». Сейчас игроки отдыхают после сложного сезона – впереди их ждут новые победы.