СМС-уведомление разделяло петербурженку от потери 150 тысяч рублей

Доверчивая женщина перевела мошеннице деньги и не заподозрила обман.

В полицию с заявлением обратилась 57-летняя жительница Невского района, сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Женщина сообщила полиции, что мошенница завладела ее денежными средствами обманным путем.

Ранее пострадавшая разместила объявление о продаже квартиры в республики Карелия, по которому откликнулась неизвестная женщина. Покупательница сказал хозяйке квартиры, что внесла предоплату на карту заявительницы в размере 150 тысяч рублей. Однако спустя время передумала покупать и потребовала деньги обратно. Пострадавшая без задней мысли перевела деньги мошеннице, но уведомление о зачислении денег так и не приходило.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело. Сейчас правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленницы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяный петербуржец за оскорбление сотрудника полиции в баре отделался штрафом.