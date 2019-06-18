Пьяный петербуржец за оскорбление сотрудника полиции в баре отделался штрафом

После предупреждения, что игнорировать штраф нельзя, иначе он будет заменен на более суровое наказание, мужчина сдался. Фото: https://pixabay.com
После предупреждения, что игнорировать штраф нельзя, иначе он будет заменен на более суровое наказание, мужчина сдался. Фото: https://pixabay.com

Мужчина выражался нецензурной лексикой и игнорировал замечания сотрудника правоохранительных органов.

Более того после попытки полицейского угомонить разбушевавшегося гостя клубной пивоварни, петербуржец решил потренировались в оскорблениях и на представителе власти.

Как сообщают судебные приставы сегодня, штраф был назначен 34-летнему мужчине.

В судебном порядке дебошира признали виновным и назначили наказание в виде 15 тысяч рублей уголовного штрафа. Исполнительный лист был направлен в Полюстровский ОСП Красногвардейского района Управления ФССП России по Петербургу.

После предупреждения, что игнорировать штраф нельзя, иначе он будет заменен на более суровое наказание, мужчина сдался, перестал выражаться и оплатил его.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что управляющая компания ТРК “Южный полюс” незаконно вырубила зеленые насаждения во Фрунзенском районе.

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