Управляющая компания ТРК “Южный полюс” незаконно вырубила зеленые насаждения во Фрунзенском районе

Управляющая компания ТРК “Южный полюс” была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей. Фото: https://pixabay.com

Управляющая компания ТРК “Южный полюс” была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей. Фото: https://pixabay.com

Представитель управляющей компании также отказался явиться по запросу прокуратуры.

О вырубке зеленых насаждений стало известно после проведенной сотрудниками прокуратуры проверки возле дома 48/50 литера А по улице Пражской, сообщают сотрудники ведомства.

Прокуратура проверила компанию с ограниченно ответственностью ФОРТГРУП МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД, которая является управляющей компанией ТРК “Южный полюс”.

Управляющая компания не имела порубочный билет на снос зеленого насаждения, также отсутствовал информационный щит. После проверки прокуратура назначила дату, когда представитель компании должен явиться. Однако он проигнорировал это, о причинах неисполнения законных требований прокурора ничего пояснить не смог.

Тогда было заведено административное дело, в рамках которого Управляющая компания ТРК “Южный полюс” была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что активисты, которые сообщили о красном цвете реки Новая, стали инспекторами по охране окружающей среды.