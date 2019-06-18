В Ленинградской области расселят аварийные дома

В регионе запустили программу строительства новых домов для граждан.

Ленинградским областным агентством ипотечного жилищного кредитования выбраны подрядчики для строительства нового жилья в следующих населенных пунктах: Ополье, Дружная Горка, Волосово, Подпорожье и Ефимовский. Новые дома обещают сдать до 1 октября 2020 года. В остальных муниципалитетах жилье построят, как только местные власти и земельные участки будут готовы заключить контракты на возведение домов.

По данным Администрации Ленинградской области, в регионе до 1 сентября 2025 года расселят 1076 аварийных домов, количество жильцов которых составляет 16,5 тысяч человек. Программа расселения осуществляется в 89 муниципальных образованиях. Строительство многоквартирных домов предполагается в 45 из них, в а в остальных осуществится вторичного жилья.

12,5 млрд рублей составляет общий бюджет мероприятий по переселению жильцов из непригодных домов.

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