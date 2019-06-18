Штрафы за загрязнение природы подняли

Ранее Беглов призвал к реальным штрафам за мусор в неположенных местах. Фото: pixabay.com

Ранее Беглов призвал к реальным штрафам за мусор в неположенных местах. Фото: pixabay.com

Компании начнут жестче наказывать за отсутствие учета отходов.

Изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях вступили в силу: за мусор начнут жестче наказывать, сообщили Gazeta.SPb в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга 18 июня.

За загрязнение окружающей среды, если оно нанесло вред здоровью человека или природе, компании начнут штрафовать на сумму от 400 до 500 тысяч рублей — раньше максимальный штраф составлял 250 тысяч рублей.

Те юрлица, кто не стал относить отходы к конкретному классу опасности, рискуют заплатить в казну до 350 тысяч рублей. Если компания не ведет учет отходов, то может получить от 200 до 250 тысяч рублей штрафа.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал на заседании членов малого правительства ввести реальные штрафы за мусор в неположенном месте — и обратить особенное внимание на пляжи Петербурга. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что «Синявинская Птицефабрика» попалась на загрязнении реки Черной и Староладожского канала.