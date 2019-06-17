Синявинскую птицефабрику уличили в загрязнении рек

У птицефабрики не было документов на использование водных объектов. Фото: pixabay.com

У птицефабрики не было документов на использование водных объектов. Фото: pixabay.com

Через два стока отходы с промзоны попали в Черную и Староладожский канал.

В Ленобласти прокуратура проверила, как “Птицефабрика Синявинская” исполняет требования водного закона, сообщили в региональной прокуратуре 17 июня.

Оказалось, что на два выпуска фабрики в Кировском районе Ленобласти поступает неочищенная вода с промзоны. При этом у фабрики нет документов на использование реки Черная и Староладожского канала, куда сливают отходы. На предприятии не разработали никаких проектов на допустимые загрязнения.

Прокуратура потребовала от фабрики получить документы на использование канала и реки, почистить стоки и установить очистные сооружения. Требования уже выполнили, прокуратура продолжит следить за ситуацией, сообщили в ведомстве Ленобласти.

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