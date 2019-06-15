Жители Петербурга пожаловались на масляные загрязнения Охты

Десять лет назад в Охту сбрасывали отходы 67 предприятий. Фото: скриншот видео.

Десять лет назад в Охту сбрасывали отходы 67 предприятий. Фото: скриншот видео.

Обращение по поводу очередного загрязнения реки уже отправили в Росприроднадзор.

Жители Красногвардейского района Петербурга жалуются на новое загрязнение Охты. По воде растекается масло, река превратилась в “белую муть”, сообщает “Фонтанка” 15 июня.

Судя по видео, которое сняли местные жители, вода приобрела мутный охристый цвет, местами видны пятна бензина и масла. При этом видео, вероятно, снято с борта лодки. Издание Петербурга сообщает, что уже направило в Росприроднадзор обращение.

Река Охта является правым притоком Невы и течет по северо-востоку Петербурга и Всеволожскому району Ленобласти. Ее длина составляет 90 км. В 2011 году Гидромет РФ признал Охту одним из самых грязных объектов Балтийского гидрографического района. В 2008 году отходы в реку сбрасывали 67 предприятий. Так что слова «Фонтанки» о том, что Охта ”превратилась” в муть, некоторые могут счесть некорректными.

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