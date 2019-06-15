В деревне Нурма обнаружен источник зловонного запаха

Сотрудники Роспотребнадзора нашли причину загрязнения реки Иголинка в Тосненском районе.

Спецкомиссия из представителей надзорных органов и представителей правительственного аппарата Ленобласти искали источник неприятного запаха, на который жалуются жители деревни Нурма.

Как оказалось, к загрязнению реки Иголинка причастны все жители деревни. Отходы из канализаций местных жителей направляются сразу в реку без какой-либо очистки.

По словам зампреда правительства Ленобласти Валерия Пикалева, в августе 2020 года в рядом с деревней Нурма возведут комплекс очистных сооружений, который в полной мере сможет очищать сточные воды и препятствовать появлению неприятного запаха.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржцы продолжают жаловаться на загрязнение Орловского карьера. Еще один горожанин уверяет, что в водоем сливают отходы со строительной площадки.