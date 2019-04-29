Петербуржцы продолжают жаловаться на загрязнение Орловского карьера

На жалобы не реагируют уже около недели. Фото: https://vk.com/spb_today

На жалобы не реагируют уже около недели. Фото: https://vk.com/spb_today

Еще один горожанин уверяет, что в водоем сливают нечто со строительной площадки.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Мужчина рассказал об инциденте в социальной сети «Вконтакте», проиллюстрировав слова фотографиями. Петербуржец пишет, что его беспокоит дальнейшая судьба Орловского карьера, который находится в Коломягах. Туда, по словам очевидца, рабочие сливают какое-то вещество. Из-за этого вода окрасилась в желтый цвет и покрылась непонятным налетом. Горожанин сфотографировал не только состояние воды, но также шланги, из которых льется «дрянь со строй площадки». Мужчина также отмечает, что у водоема неприятно пахнет.

По словам очевидца, он уже обращался в различные службы, которые игнорируют его обращения.

«Реакции вообще никакой», — возмущается он.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что штраф за загрязнение Мурзинки превысил 1 млн рублей. За случившееся ответит «Экопром».