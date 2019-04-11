Штраф за загрязнение Мурзинки превысил 1 млн рублей

Так Мурзинка выглядела в июле - и это не единственный вариант расцветки. Фото: https://vk.com/vecherka_spb_ru

Так Мурзинка выглядела в июле - и это не единственный вариант расцветки. Фото: https://vk.com/vecherka_spb_ru

Жители Невского района сообщали о странных цветах реки в течение нескольких лет.

За загрязнение реки Мурзинки предприятие “Экопром” заплатит свыше 1 млн рублей штрафа — такое решение вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга. Компания сбрасывала в левый приток Невы загрязняющие вещества.

“Экопром” имеет на балансе канализации 36 промышленных предприятий — через них отходы и попали в реку, сообщили Gazeta.SPb в комитете по природопользованию 11 апреля. В предприятии свою вину в этом не признали, поэтому комитет Петербурга и решил обратиться в Арбитражный суд.

Мурзинка течет в Невском районе Санкт-Петербурга. Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения, что вода реки окрашивается в странные цвета. В 2016-ом это был белый цвет, в середине 2018-го — фиолетовый, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.