Финны не спешат жениться

Половина всех браков в Финляндии распадается. Фото: pixabay.com
Половина всех браков в Финляндии распадается. Фото: pixabay.com

Популярность брачных уз в Финляндии снижается, следует из статистики, приведенной Центростатом страны.

За прошлый год в Финляндии вступили в брак 24 тыс. пар. В 2017 году свадеб было почти на 3 тыс. больше, сообщает Yle.

Этот тренд давно стал устойчивым. Число новобрачных по отношению к холостым и незамужним снижается уже на протяжении целого десятилетия.

На убыль пошло количество регистрируемых однополых браков, которые были разрешены в Финландии с 1 марта 2017 года. Если за 2017 год их было зарегистрировано более 550, то в прошлом году менее 400.

В среднем в первый брак финские мужчины вступают в возрасте около 34 лет, женщины – в возрасте около 32 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Финляндия стала самой комфортной для проживания страной.

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