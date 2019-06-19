В «Вконтакте» зарегистрировали гатчинского лебедя-вдовца

Фото: https://vk.com/gatchinaswan / Алла Черноморова
Фото: https://vk.com/gatchinaswan / Алла Черноморова

Его супругу жестоко убили и теперь он воспитывает их птенца самостоятельно.

Об этом стало известно сегодня, 19 июня, хотя сообщество о жизни маленькой семьи появилось довольно давно. История лебедя, который потерял возлюбленную, тронула не одно сердце – ее нашли у озера мертвой. Изначально все думали, что с птицей расправился человек, но эксперты пришли к выводу, что ее загрызли собаки. Так как у лебедя был супруг и невылупившийся птенец, их обоих переселили в другое, более безопасное, место. Наконец лебедь-вдовец больше не одинок – у него появился малыш.

Своего маленького птенца он обучает жизни – например, учит его плавать. На снимках, которыми делятся в сообществе, видно, что малыш боится отплывать далеко от отца и держится всегда рядом.

У гатчинского лебедя уже 341 подписчик – они внимательно следят за ним.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что погибшая в Гатчинском пруду самка лебедя принесла потомство.

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